Grande successo per l’Open d’italia: oltre 15mila spettatori per il torneo di golf

C’era tanta attesa questa mattina al parco di Monza dove si sta disputando il 74esimo Open d’Italia di golf.

Attesa per il numero 5 al mondo, il 22enne Jon Rham. E così davanti al tee della prima buca alle 11:50 si sono radunate tantissime persone che hanno seguito lo spagnolo e l’italiano Nino Bertasio.

Qui a Monza, quindi, si sente parlare anche in spagnolo, segno che questo è un torneo molto seguito anche all’estero. Oltre agli spagnoli, però, ci sono moltissimi italiani. Appassionati di golf e persone che, curiose, stanno provando a capire come funziona effettivamente questo sport.

Molte volte il golf è stato etichettato come uno “sport per ricchi” oppure, semplicemente, non è considerato uno sport. La concentrazione e la tensione che si sente oggi a Monza è però tangibile ed è il segno che qualcosa, forse, sta cambiando.

Dopo due giorni di competizione c’è stato il record di 15mila spettatori, complice anche il sole che sta scaldando come una giornata primaverile la città lombarda.

Un successo che premia sicuramente la scelta di confermare l’ingresso gratuito per rafforzare il messaggio di uno sport aperto a tutti, forse pensando a ciò che accadrà tra cinque anni a Roma con la terza competizione sportiva più importante del mondo, la Ryder Cup. Ci sono molti bambini che, proprio all’ingresso dell’Open, provano ad avvicinarsi al golf con i simulatori presenti.

I campioni, poi, sono tutti a pochi metri dagli appassionati. A partire da Francesco Molinari, la star italiana vincitore lo scorso anno nello stesso percorso.

Questo Open d’Italia, impeccabile quest’anno a livello organizzativo, è un evento a 360 gradi che sa coinvolgere al massimo anche i non golfisti e anche chi non ha mai visto dal vivo una gara di golf. Tutto condito dalla favolosa cornice del Parco di Monza che, ancora una volta, sta dando spettacolo. Spettacolo come il muro umano di entusiasmo che le tante famiglie e i moltissimi bambini stanno regalando mentre seguono le prodezze dei campioni in gara