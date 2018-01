Graziani spara a zero su Icardi: "Se ci fosse Facchetti lo prenderebbe a schiaffi"

Hanno fatto molto discutere le foto pubblicate da Mauro Icardi, in vacanza, intento a prendere il sole tutto nudo con un cappellino a proteggere le parti intime. Il numero 9 dell'Inter, in realtà, non stava facendo niente di male visto che stava solo trascorrendo qualche giorno di relax in compagnia della moglie Wanda Nara. La foto hot, però, ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social e non solo: c'è chi ha difeso Maurito e chi lo ha accusato di poca serietà.

Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, ai microfoni di Premium Sport ci è andato giù pesante con Icardi: "Il povero Facchetti starà litigando con San Pietro in Paradiso, se gli danno 4 ore di tempo per tornare gira anche qualche schiaffo. Icardi sdraiato, tatuato con il capello sui genitali che si fa fotografare è inammissibile. Lui è un esempio, porta la fascia, capisco i social ma non è pensabile andare avanti in questa maniera. Giacinto è stato un capitano coraggioso, serio, di moralità e serietà. Il capitano dell’Inter si fa fotografare in modi che non mi piacciono"