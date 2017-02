Griezmann piace a Mourinho: pronti 100 milioni per le Petit Diable

Antoine Griezmann è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Il classe 91 veste la maglia dell'Atletico Madrid dal 2014 e fino a questo momento ha messo insieme 136 presenze e 72 reti al suo attivo. Il suo contratto con i colchoneros scadrà il 30 giugno del 2021 e il club spagnolo ha fissato la clausola rescissoria in 100 milioni di euro. Il 25enne francese, ribattezzato in patria Le Petit Diable, ha anche vinto la classifica cannonieri ad Euro 2016.

Griezmann è un calciatore ambizioso e vuole vincere il più possibile in carriera visto che ha già perso una finale di Champions League e l'Europeo giocato in casa. L'ex Real Sociedad, in estate, è stato corteggiato da diversi club tra cui anche il Manchester United di José Mourinho che potrebbe tornare presto alla carica. Secondo quanto riporta As, i Red Devils sono pronti a pagare per intero la clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Lo United dopo aver strappato alla Juventus Paul Pogba per oltre 100 milioni di euro è pronto ad investire ancora tantissimi soldi per rinforzare la rosa del tecnico portoghese.