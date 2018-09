Guai per l'ex Juventus Bendtner. I media danesi: "Arrestato per aggressione"

Nicklas Bendtner, noto calciatore ed ex attaccante di Juventus e Arsenal, è stato arrestato a Copenaghen per aver aggredito un tassista nelle prime ore di domenica mattina.

"Siamo profondamente scossi"

A riportate la notizia dell'ultima bravata del giocatore è il quotidiano danese Ekstra Bladet, che spiega come l'ex bianconero, ora in forza al Rosenborg avrebbe colpito e rotto la mascella di un tassista. I fatti si sarebbero svolti la notte tra sabato e domenica. L'attaccante avrebbe prima trascorso la serata del sabato in un locale esclusivo e poi avrebbe malmenato il tassista attorno alle 2.40 di notte.