La Guardia di Finanza indaga: nel mirino l'acquisto dell'Inter da parte di Thohir

L'Inter, attualmente, è nella mani di Zhang Jindong, proprietario del gruppo Suning che ha acquisito la maggioranza delle azioni da Erick Thohir. L'indonesiano in questo momento è azionista di minoranza del club nerazzurro e a breve potrebbe anche svincolarsi cedendo il suo 31%. Secondo quanto riporta la Stampa, però, il tycoon non potrà dormire sogni tranquilli perché la Guardia di Finanza sta indagando sul passaggio di proprietà dell'Inter, nel 2013.

Nel 2013 infatti Thohir rilevò l'Inter con la sottoscrizione di un aumento di capitale del club nerazzurro e con la diluizione al 30% dell’ex numero uno Massimo Moratti. Le Fiamme Gialle, infatti, starebbero effettuando una serie di verifiche sui 79 milioni di euro ch, hanno permesso Thohir di acquistare l'Inter. L'indagine in corso starebbe verificando se sia stata violata la legge 231 del 2007 per quanto concerne la legittima origine del denaro utilizzato dal 47enne indonesiano. Questa ricapitalizzazione non sarebbe chiara alla Guardia di Finanza che avrebbe anche ascoltato persone che hanno avuto un ruolo diretto in questo procedimento.