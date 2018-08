Guida in stato d'ebbrezza: Lloris arrestato

Guai in vista per Hugo Lloris, capitano del Tottenham e della Francia campione del mondo. Il portiere è stato infatti denunciato a Londra per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato dalla Bbc, Lloris è stato fermato dalla pattuglia della polizia per un controllo di routine a Gloucester Place nella notte tra giovedì e venerdì ed è risultato positivo all'alcol test. Gli agenti l'hanno così condotto nella stazione di Charing Cross e poi l'hanno rilasciato su cauzione. Il 31enne estremo difensore di Nizza e ora residente nell'East Finchley dovrà comparire l'11 settembre davanti al tribunale di Westminster. Intanto dovrebbe giocare regolarmente la sfida di lunedì a Manchester contro lo United di Mourinho. Dopo un'estate sul tetto del mondo, ieri la caduta. Per il numero uno dei Bleus di Deschamps saranno giorni difficili.