"Hai pestato la maglia" I laziali contro Pjanic

Per Pjanic la partita contro la Lazio ha avuto un sapore particolare. Dopo aver indossato la casacca della Roma si è ritrovato contro i biancocelesti questa volta con la maglia della Juventus. Un match particolare che forse ha riacceso nel bianconero i ricordi dei derby con la Lazio. E così a fine gara, dopo la vittoria della Juve, Pjanic ha scambiato la propria maglia con uno dei giocatori della Lazio. Subito dopo il fischio finale, Pjanic è entrato nello spogliatoio della Juventus per festeggiare la vittoria con i compagni. E il momento è stato immortalato con una foto che ha fatto il giro del web postata dallo stesso Pjanic. Ma un dettaglio ha fatto infuriare i tifosi della Lazio. In tanti hanno nostato come la maglia biancoceleste ottenuta da Pjanic nello scatto sia posizionata sotto i suoi piedi. Forse una svista, la maglia potrebbe essergli cascata poco prima della foto, ma tanto basta per scatenare la furia social dei tifosi laziali che hanno messo nel mirino il bianconero accusandolo di aver così "insultato" i colori della Lazio. Ecco qui la foto che esposto Pjanic alla valanga di polemiche (Clicca qui per guardare la foto)