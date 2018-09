Helen Svedin incanta su Instagram: l'estate hot di lady Figo

Luis Figo è stato uno dei calciatori portoghesi più forti ed importanti della storia del calcio. Il 45enne di Almada nella sua ricca e gloriosa carriera ha vestito le maglie di club prestigiosi come Barcellona, Real Madrid e Inter ed ha vinto tutto con queste società: Champions League, campionati, Supercoppe e Coppe Intercontinentali. Nel 2000, poi, all'età di 28 anni, Figo ha vinto anche un riconoscimento importantissimo per un calciatore: il Pallone d'Oro.

La carriera di Figo è stata molto fortunata e prolifica ma anche in amore il classe '72 non può affatto lamentarsi dato che è sposato dal 2001 con la bellissima ex modella Helen Svedin. I due hanno anche avuto tre figlie femmine dalla loro relazione, Daniela nata nel 1999, Martina nata nel 2002 e Stella nata nel 2004. Helen il prossimo 22 ottobre compirà 42 anni ma nonostante tre gravidanze sfoggia ancora un fisico impeccabile. Le sue foto su Instagram hanno spopolato tra suoi quasi 50.000 follower che si sono scatenati in commenti di vario genere per elogiare la bella moglie dell'ex fuoriclasse portoghese.

