Higuain al Chelsea, l'agente dice no: "Sta bene alla Juventus"

Gonzalo Higuain e la Juventus sempre più lontani? A sentire le parole del suo agente, il fratello Nicholas, non è affatto così, anzi. Il Pipita, nelle ultime settimane, è stato inserito in diverse trattative di mercato: prima in cambio di Icardi più 50 milioni di euro di conguaglio in favore dell'Inter e ora al Chelsea dove ritroverebbe il suo grande mentore ai tempi del Napoli Maurizio Sarri, che a breve si legherà al club di Roman Abramovich.

Il fratello-agente di Higuain ai microfoni di Sky Sport ha parlato del futuro del Pipita: "Gonzalo via dalla Juventus? Al momento non abbiamo parlato con nessuno, Higuain ha un contratto con la Juve, ha un bel rapporto con l'allenatore e si trova bene a Torino. Non ci sono stati contatti. Discussione con Allegri? Tutto quello che succede nello spogliatoio rimane lì, lui ha un codice preciso. Sono stati altri a scrivere che hanno litigato. Cristiano Ronaldo in bianconero un problema? Hanno già giocato assieme. Gonzalo faceva il centravanti e Ronaldo giocava più arretrato, hanno convissuto con ottimi risultati. Se arrivasse a Torino si troverebbero bene. Al Chelsea con Sarri? Il rapporto di Gonzalo con Sarri è fantastico, gli vuole bene come a un padre. Prima di tutto Sarri non è ancora al Chelsea, e comunque rimangono i tre anni di contratto con la Juve".