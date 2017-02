Higuain esalta la Juventus: "È come il Real Madrid"

Gonzalo Higuan è stato il trasferimento più discusso dell'estate. Il Pipita è passato dal Napoli ai rivali storici della Juventus per 90 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria. Il classe 87 fino a questo momento sta ripagando la fiducia del club bianconero visto che ha segnato 18 gol in 28 presenze complessive tra campionato, Champions League e altre competizioni. Higuain è felice di essere alla Juventus e ai microfoni di Onda Cero ha incensato il club di Corso Galileo Ferraris: "La Juventus è come il Real Madrid: sono squadre che ti insegnano a vincere".

Higuain ha poi spiegato che c'è una differenza tra i tifosi della Juventus e del Real Madrid ed ha parltato del match di Champions League contro il suo amico ed ex compagno Iker Casillas: "Qui il pubblico non è così esigente come al Real Madrid, non è nella cultura dei tifosi juventini fischiare i propri giocatori. Il fatto che una squadra mi abbia cercato ed abbia pagato una clausola così alta non può che rendermi molto orgoglioso della cosa. Se calcerei un rigore contro il Porto? Certo, se dovesse capitarmi, è naturale che lo tirerei: è sempre bello segnare ai migliori".