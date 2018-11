Higuain: "Mi scuso con tutti, non sono un robot". Spunta il labiale incriminato

Gonzalo Higuain ha sentito particolarmente la sfida contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Pipita non avrebbe mai lasciato i bianconeri, per sua stessa ammissione, è stato il club di Corso Galileo Ferraris a volersi disfare in fretta e furia di lui per risparmia sull'ingaggio e per rientrare dell'investimento fatto due anni prima quando spese 90 milioni di euro per strapparlo al Napoli. L'ex Real Madrid e River Plate era deluso al termine del match ed ha chiesto scusa a tutti: "Voglio chiedere scusa alla squadra, a Gattuso e ai tifosi per il mio atteggiamento. L'arbitro sa cosa gli ho detto. Mi prendo la responsabilità per quello che ho fatto, non deve succedere più".

Higuain ha poi continuato: "La mia reazione? Era fallo di Benatia, mi ha fischiato contro e mi ha ammonito. Gli arbitri dovrebbero capire anche il momento dei calciatori. Non sono un robot, sono un giocatore e sono una persona che sente molto certe emozioni. Poi è vero che non sono stato da esempio ai bambini e mi spiace. La solidarietà dei miei ex compagni? Avevo un bel rapporto con loro, sanno che emozioni si provano in campo. Sì, era una partita con emozioni diverse, lo ammetto" . Il 30enne di Brest è poi tornato a parlare del suo addio ai bianconeri e del rigore parata da Szczesny: "Il mio addio alla Juve? Non ho preso io la decisione di andarmene, io avevo dato tutto per la maglia bianconera. Il rigore? Pensavo Szczesny non si muovesse prima. Ha detto che mi conosce? Vero, io lo tiro sempre così, ma era ben angolato e ci voleva una grandissima parata per prenderlo. Complimenti a lui".