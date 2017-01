Higuain mostra gli addominali ma gli utenti su Twitter: "È photoshop!

Gonzalo Higuain ha deciso di mettere a tacere una volta per tutte le critiche sul suo aspetto fisico. Nei mesi scorsi infatti in molti lo hanno criticato perchè "troppo grasso".

L'attaccante della Juventus ha deciso quindi di postare su Instagram una fotografia dall'Argentina in cui si mostra a torso nudo con tanto di addominali scolpiti. Gli utenti di Twitter hanno scoperto subito il trucchetto di Higuain per avere un fisico perfetto: "È photoshop", il programma per modificare le fotografie, molto usato dalle star.

Molti utenti fanno notare come il parquet dietro al Pipita nell'immagine sia deformato e che sia ricorso a Photoshop per eliminare la pancia. Tanto più che nel video pubblicato dopo, e poi rimosso, la sua forma appare meno smagliante. C'è invece chi, sempre guardando il pavimento, pensa che il ritocco riguardi solo l'amico e chi invece lo difende a prescindere perché, pancia o non pancia, a contare sono solo i suoi gol: dieci quelli messi a segno in Serie A nelle 17 partite fino ad oggi disputate con la maglia della Juve, tre in Champions League su cinque incontri.