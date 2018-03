I tifosi del Milan contro Kalinic: "Non sei degno della maglia numero 7 che fu di Sheva"

Nikola Kalinic è stato uno degli acquisti più costosi dell'estate del Milan. L'attaccante croato è arrivato dalla Fiorentina per 25 milioni di euro e dopo un lungo tira e molla che ha visto l'ex Dnipro sbilanciarsi pesantemente pur di vestire la maglia rossonera. Arrivati quasi a tre quarti di stagione, però, le prestazioni e i numeri di Kalinic sono davvero drammatici: solo 4 reti in 27 uscite, con il 30enne che non segna dalla sfida contro il Benevento. Il classe '88 avrebbe dovuto essere la punta di diamante dell'attacco rossonero ma in realtà ha perso il posto in favore di un giocatore della cantera e di ben 10 anni più giovane.

Emblematico è stato il suo errore al minuto 117' nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio di Simone Inzaghi che avrebbe potuto riabilitarlo definitivamente, o quasi, tra i tifosi del Milan che invece non lo vogliono davvero più vedere in campo. Fortuna per il Diavolo che ha trovato in Patrick Cutrone un attaccante davvero prolifico che a soli 20 anni ha già segnato 14 reti in tutte le competizioni. Gattuso è riuscito a rivitalizzare tutti tranne Kalinic ma nonostante ciò il tecnico di Corigliano Calabro l'ha difeso: "Cosa ho pensato al suo errore? Lì ho pensato che avrei dovuto lavorare sulla testa dei giocatori. Pensavo di aver perso un giocatore. Ma l’errore ci sta. Nikola è un campione".

I tifosi del Milan sono ormai ai ferri corti con Kalinic e non perdono tempo per fischiarlo ogniqualvolta il croato mette piede in campo. Anche sui social i supporters rossoneri si sono scatenati arrivando ad affermare che l'ex Fiorentina non meriti la maglia numero 7 che fu di un grande fuoriclasse come Andrij Shevchenko: "Bisognerebbe comunque restabilire l’ordine delle maglie.La 13 di Sandro a Romagnoli. E ci resta. Togliete la 9 a Silva e datela a Patrick, degno erede di Pippo. E togliete la 7 a Kalinic e datela a CHI È DEGNO EREDE DI ANDRIJ una volta per tutte. Punto"