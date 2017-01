I tifosi del St.Etienne rimandano Mounier in Italia

Stasera alle 23 chiude il calciomercato di gennaio. Intanto ieri hanno tenuto banco il clamoroso caso Mounier (foto) e la cessione di Gabbiadini.

L'esterno offensivo del Bologna, già accordatosi con il St.Etienne, è dovuto tornare in Italia per il muro costruito dai tifosi «stephanoises» visto il suo passato nel vivaio dei rivali storici del Lione. A questo punto Mounier passerà in prestito all'Atalanta. Un caso che ha ricordato quello di Stankovic, rifiutato nel 2008 dai tifosi della Juve per il suo trascorso all'Inter. L'attaccante del Napoli finirà al Southampton: il club partenopeo ha accettato l'offerta di 17 milioni cash più 3 di bonus per Gabbiadini. Ranocchia va in prestito all'Hull City, il Chelsea di Conte potrebbe strappare Kolasinac alla Juve.