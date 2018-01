Ibrahimovic: "Io sono il migliore, in Svezia mi attaccano per questo"

Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di essere umano. Il fuoriclasse di Malmoe, ad aprile, si era rotto i legamenti del ginocchio ma nel giro di 6 mesi dal grave infortunio era subito tornato in campo con il Manchester United. Lo scorso 30 dicembre, però, all'ultima dell'anno i Red Devils hanno pareggiato, in casa, contro il Southampton e hanno dovuto perdere per l'ennesima volta l'ex attaccante di Inter, Milan, Barcellona, Juventus e Psg. Mourinho, al termine del match aveva parlato in questi termini: "Starà fuori un mese, si è fatto male allo stesso ginocchio operato, è un problema molto grave, anche perché ha 37 anni".

Zlatan, però, non si smentisce e ai microfoni di Canal+ ha concesso un'intervista al suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter Olivier Dacourt: “Continuano ad attaccarmi perché non accettano che io sia Zlatan Ibrahimovic. Sono probabilmente il miglior giocatore svedese nella storia. Quello che ho fatto io, non lo ha fatto nessuno, ho vinto 11 Swedish Golden Ball, chi mi precede ne ha vinti due. Non è mai successo, quello che ho fatto per il calcio svedese non è mai stato fatto prima. Non importa se sono troppo arrogante per loro, sono il migliore. Dici che sono arrogante, ma i francesi sono famosi per la loro arroganza, io sono esattamente come te, dovresti adorarmi!".