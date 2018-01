Icardi allontana le voci sul suo addio all'Inter? Obiettivo 100 gol in Serie A

Mauro Icardi sta vivendo un periodo di appannamento anche se i suoi compagni di squadra non gli sono d'aiuto. L'Inter, comunque, nonostante le critiche si trova al quarto posto a soli due punti di distanza dalla Lazio delle meraviglie di Simone Inzaghi. Il tempo per recuperare c'è e il calendario nelle prossime 4 partite sorride ai nerazzurri che se la vedranno contro Crotone, Bologna e Benevento al Meazza e Genoa al Marassi.

Icardi punta ad arrivare a quota 100 reti in Serie A anche se ieri sera ha spaventato i tifosi dell'Inter con questo post su Instagram: "Dire addio significa crescere". In tanti hanno ipotizzato che Maurito si riferisse alla sua voglia di cambiare aria visti gli scarsi risultati ottenuti in questi anni con l'Inter. In realtà il capitano, sempre su Instagram ha postato una foto che lo ritrae con nuove scarpe del suo sponsor e con il numero 100, ovvero il suo prossimo obiettivo ormai da un mese. Ausilio e l'ufficio stampa dell'Inter hanno smentito che ci siano trattative in ballo con altre società, Real Madrid in testa: il post di Icardi, presumibilmente, si riferiva ad affari della sua vita privata.