Icardi-croati, faida social Ora l'Inter può bruciarsi

L'Inter scopre il nervo nel momento più delicato della sua stagione. Non solo i risultati, le nove gare di fila senza vittoria. Non solo il mercato di gennaio deludente, con tanto di insulti a Suning da tifosi vip e non. Da qualche giorno ci sarebbe anche lo spogliatoio in fibrillazione. Perché se tre indizi fanno una prova, allora qualcosa bolle in pentola nelle segrete stanze della Pinetina. A Ferrara contro la Spal più volte Icardi si è lamentato con Brozovic. Cose di campo si dirà. Ma probabilmente non deve essere finita lì perché due giorni dopo l'attaccante smette di seguire sui social il centrocampista, che ricambia. Non solo anche Perisic oscura il capitano in una sorta di Argentina contro Croazia. Verrebbe da dire un antipasto non gradito della sfida tra le due nazionali nel girone ai Mondiali di Russia, ma peccato che per ora di mezzo ci sia l'Inter e una Champions da centrare in tutti i modi. Senza dimenticare che dopo il pareggio di Firenze, il capitano richiamò in generale la squadra a un maggior impegno negli allenamenti. Rumor insistenti vorrebbero che i destinatari fossero proprio i croati.

Inoltre a confermare che qualcosa si potrebbe essere rotto ci sono le parole di Massimo Moratti dei giorni scorsi: «Problemi di spogliatoio? Non so se sia così semplice, probabilmente sì».

Una mano a risolvere la situazione l'avrebbe potuta dare il mercato. Ad esempio se Suning avesse avallato il prestito di Pastore di conseguenza Brozovic sarebbe volato a Siviglia. Ma Zhang Jindong in questo momento pensa alla Cina: è appena stato eletto come delegato all'Assemblea Nazionale del Popolo, la camera legislativa. Il figlio Steven sui social si è preso una valanga di insulti per il mancato acquisto dell'ex Palermo, che figura tra i profili Instagram seguiti da Icardi. Tra i quali non compare più quello di Wanda Nara. Alla base ci sarebbero le foto osé postate dalla moglie: tanto basta per alimentare altre voci. L'ultima in ordine di tempo ieri sera dalla Spagna: il calciatore avrebbe problemi con il fisco italiano per i diritti di immagine. Mino Raiola, venuto a conoscenza della presunta crisi in casa Icardi, non avrebbe esitato a contattare il capitano nerazzurro fiutando l'odore dei soldi. Fantamercato, ma nell'Inter che rischia di innescare un tutti contro tutti, anche questo può diventare realtà. Meglio stare al presente: domani arriva il Crotone dell'ex Zenga, mancherà Icardi. Non dovrà mancare la vittoria, altrimenti la contestazione dei tifosi sarà certa.