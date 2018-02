Icardi e Wanda Nara in coro: "Quereliamo tutti per l'inesistente scandalo sessuale"

Wanda Nara a Mauro Icardi sono passati dalle parole ai fatti. La bella agente e moglie del capitano dell'Inter sabato prima della parttia contro il Benevento aveva postato sui social tutta la sua rabbia per il presunto scandalo sessuale messo in piedi da alcuni media: "Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia, generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante. Tutte bugie e cattiverie INFONDATE!!!!!.Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei 5 bambini, sono sempre insieme a loro. Poi sono una moglie, la moglie di MAURO. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette mi sono dovuta tutelare, quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che per tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia ne pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale: lavoro e, come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupatevi della vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia. Grazie. Wanda Icardi".

Wanda e Mauro adesso hanno deciso di querelare tutte le testate che hanno parlato di questo inesistente scandalo sessuale. La Nara ha riutilizzato i social network e sulla sua pagina Twitter ha cinguettato: "I Sigg.ri Icardi Mauro e Nara Wanda, tramite il legale di fiducia, hanno depositato denunce-querele in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa per censurare fermamente gli articoli pubblicati, dove si racconta di un presunto ed assolutamente inesistente 'scandalo sessuale in casa Inter', nonchè di 'botte e tradimenti'. Analoghe denunce-querele sono state depositate per ottenere l'accertamento della responsabilità penale di coloro i quali hanno diffuso su Whatsapp l'audio richiamato nei predetti articoli, nonchè la responsabilità penale dei direttori delle testate giornalistiche che hanno rilanciato la falsa notizia senza accertarsi di verificarne la veridicità, la continenza e la pertinenza. Si intende così tutelare e difendere il buon nome dei Sigg.ri Icardi Mauro e Nara Wanda, coniugi, genitori e professionisti affermati, da quanto impropriamente, arbitrariamente e imprudentemente sostenuto nei citati articoli, evidentemente lesivi dell'immagine, dell'onore e della reputazione dei medesimi".