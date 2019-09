Icardi in partenza per Parigi con Wanda Nara: accordo con il Psg vicino

La fuga di Wanda Nara dagli studi televisivi di Tiki Taka aveva fatto intendere che qualcosa bollisse in pentola sul caso Icardi e così infatti è stato. Inter e Psg hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito oneroso per cinque milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro. Dovrebbero essere queste le cifre dell'affare che porterà Maurito alla corte di Thomas Tuchel ma non ci sono ancora dati ufficiali e il tutto sarà più chiaro quando arriverà la definitiva fumata bianca che metterà nero su bianco l'affare per il sollievo dell'Inter e dei suoi tifosi che non lo vedranno giocare con la maglia della Juventus. Prima, però, Icardi dovrà rinnovare anche il suo contratto con l'Inter, alle cifre attuali, per ancora una stagione in modo tale che il club non sarà scoperto nel caso in cui il Psg deciderà di non esercitare la clausola per il riscatto a giugno del 2020.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Icardi e Wanda Nara sono stati fotografati all’aeroporto di Malpensa e alle 14:30 ci sarà un volo privato che li porterà a Parigi. L'entourage dell'attaccante argentino dovrà ora trovare un accordo economico con il Psg e pare che stia trattando sulla base di almeno 10 milioni di euro avendone rifiutati otto da parte di Napoli e Roma. Se questo affare andrà definitivamente in porto e tutto sembra far pensare che sarà così andrà a decadere anche la causa intentata da Icardi nei confronti dell'Inter mettendo di fatto fine ad una querelle che dura dal 13 febbraio e che tutti si augurano finisca con un riscatto del Psg al termine di questa stagione sportiva.

