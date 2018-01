Icardi, un post fa tremare i tifosi. "Poter dire addio è crescere"

Cinque semplici e brevi parole che compono l'ultimo post di Icardi su Instagram. Cinque parole che bastano a mettere i brividi e far tremare il peggio a tutti i tifosi dell'Inter.

Addio di Icardi?

Molti interrogativi viaggiano nella mente del tifoso interista. E sicuramente anche in quella del bomber neroazzurro. Il numero 9 non nasconde di voler giocare la Champions League e sicuramente non è tutto rose e fiori in casa Inter dopo le ultime prestazioni, sempre più sbiadite.

Le sirene del Real Madrid le sentono tutti: Icardi, la società e il tifo. Sirene che hanno una voce suadente. Sirene che rischiano di portare Mauro via da Milano. Quel canto soave si tramuta in un grido stridulo spaccatimpani per i seguaci dei neroazzurri se si accosta al post di Icardi. Su instagram il giocatore scrive: "Saper dire addio vuol dire crescere". Cosa avrà voluto dire è un mistero. Che sia un addio? O solo una pubblicazione filosofica? Chi vivrà vedrà.