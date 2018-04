Icardi da record ritrova il gol dopo 310 minuti. Karamoh sprecone. Gagliardini ko

SV HANDANOVIC Inoperoso, per demerito del Cagliari.

6,5 CANCELO La fortuna gli sorride al primo tiro in porta, presenza costante in fase offensiva.

7 SKRINIAR Gli applausi sono tutti per lui; chiusure, senso della posizione e atteggiamento da leader. Carismatico al punto giusto.

6,5 MIRANDA Ha vita facile contro lo sterile attacco del Cagliari. (Dal 36' st RANOCCHIA sv).

6 D'AMBROSIO Qualche incursione in fase offensiva e una buona copertura in quella difensiva

6 GAGLIARDINI Ko per una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. (Dal 37'pt BORJA VALERO 6 Sbaglia a volte anche cose semplici, fortuna che la serata gira per il verso giusto).

6,5 BROZOVIC Partita da soldatino, quasi nell'ombra. Poi, dal nulla, un gol da cineteca. Il solito EpicBrozo.

6,5 KARAMOH Si divora un gol, coglie una traversa e infiamma San Siro. Spalletti ragioni se è meglio preferirgli Candreva. (Dal 31'st CANDREVA sv).

7 RAFINHA Incredibile visione di gioco; non butta mai via il pallone, suo l'assist rocambolesco per Icardi.

6,5 PERISIC Sforna assist a ripetizione che i compagni non riescono a concludere. Ritrova pure lui il gol nel finale. Sta tornando sui suoi livelli e questo è un bene per l'Inter.

6,5 ICARDI E' in palla e lo si percepisce subito. Il gol fa tornare il sorriso sia a lui, sia al suo allenatore. Sale a quota 25 reti: il suo record in serie A.

All. SPALLETTI 6,5 Il grande ritorno, soprattutto mentale, dopo tre gare con zero gol segnati e due punti conquistati. Sperando che non sia un fuoco di paglia: tra dieci giorni c'è la Juventus.