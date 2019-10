"Icardi, ti è mancato non giocare Inter-Juventus?". La risposta sibillina di Wanda

Mauro Icardi sta conquistando in punta di piedi e a suon di gol la fiducia di Thomas Tuchel al Psg. L'ex capitano dell'Inter, infatti, dopo la maglia da titolare contro il Galatasaray in Champions League ha avuto una chance dal primo minuto anche in campionato contro l'Angers, travolto per 4-0 dai parigini. In entrambe le occcasioni Maurito ha segnato permettendo alla sua squadra di ottenere i tre punti: in Champions contro il turchi del Galatasaray ha segnato l'unica rete del match, mentre in Ligue si sbloccato segnando il suo primo gol, quello del 2-0.

Il Psg ha giocato sabato e così Icardi ha potuto rientrare a Milano per stare vicino alla sua famiglia e nella serata di ieri ha seguito Wanda Nara nei suoi impegni lavorativi. Maurito, infatti, ha accompagnato la moglie-agente a Cologno Monzese ed ha presenziato dietro le quinte del programma tv Tiki Taka dove l'argentina è opinionista fissa dalla passata stagione. Naturalmente Icardi non ha potuto intervenire in trasmissione in quanto non autorizzato dal Psg ma le telecamere lo hanno spesso pizzicato nel backstage.

Icardi avrà sicuramente seguito dagli studi di Tiki Taka il match tra l'Inter e la Juventus, quel derby d'Italia che lui ha giocato diverse volte e in cui ha segnato diverse volte. Ad un certo punto c'è stato un simpatico siparietto complice il giornalista Fabrizio Biasin che ha chiesto simpaticamente, pur sapendo che non avrebbe mai risposto: "Mauro, quanto ti è mancato giocare Inter-Juventus?""Mauro, quanto ti è mancato giocare Inter-Juventus?" . A quel punto a prendere parola ci ha pensato il conduttore Pierluigi Pardo, con Wanda Nara che ha risposto in maniera sibillina per il marito: "Quanto è mancato a te forse, a lui per niente". Il tutto condito da risate generali e con Icardi che visibilmente imbarazzato ha preferito solo sorridere non lasciando spazio a nessun tipo di emozione.

