Icardi in vacanza a Ibiza: Wanda Nara sfoggia un abbigliamento hot

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno infiammato i social network durante le loro vacanze tra Africa e Seychelles. L'attaccante e capitano dell'Inter con la bella moglie e agente sono sempre molto attivi su Twitter ed Instagram e anche durante le loro ferie non hanno perso tempo per tenere aggiornati i loro follower circa i loro spostamenti.

Entrambi, in maniera ironica e scherzosa, hanno pubblicato delle loro foto di nudo e a inaugurare la cosa era stato Mauro Icardi seguito a ruota da Wanda che ha accettato la sfida (guarda le foto).

L'Inter domani si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione in vista della nuova stagione: l'intento di Maurito è quello di restare in nerazzurro per giocarsi la Champions League con la Beneamata. Wanda Nara, però, ha ancora in agenda di incontrare Piero Ausilio per discutere del rinnovo del contratto con relativo adeguamento del suo ingaggio e magari ritoccando verso l'alto l'attuale clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 110 milioni di euro.

Wanda e Mauro, però, si sono ancora goduti un weekend di relax a Ibiza con la bella Nara che ha pubblicato alcune sue foto hot che non sono naturalmente passate inosservate sui social network che sono stati invasi di commenti.