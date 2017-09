Ilary Blasi su Totti: "Mi emoziona vederlo nelle vesti da dirigente"

Francesco Totti, dopo 28 anni di carriera alla Roma, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera di dirigente. Il fuoriclasse 40enne è il direttore tecnico della società giallorossa e due settimane fa, al termine di Atalanta-Roma, aveva dichiarato: Dalla tribuna la partita è davvero tosta! Forza ragazzi e complimenti per questo primo risultato... sarà un anno di lotte e di emozioni forti. Forza Roma!"

Francesco Totti ha smesso i panni da calciatore per vestire quelli da dirigente e sua moglie Ilary Blasi, in un'intervista rilasciata a Chi ha spiegato: "La mia estate? Ho un Francesco che gira adesso per casa. Il primo anno da non giocatore è qualcosa a cui ancora dobbiamo abituarci. Però vederlo in TV in giacca e cravatta da dirigente fa il suo effetto, mi ha emozionato la sua nuova veste. Non sono andata allo stadio con lui, forse ci tornerò. Lui però verrà in studio al Gf perché è un fan scatenato. Il futuro da allenatore? L’ho letto anche io".