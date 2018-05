Immobile dovrà stare fermo 20 giorni: tenterà il miracolo per esserci contro l'Inter

La Lazio ha vinto per 1-0 sul campo del Torino grazie alla rete di Milinkovic-Savic ma ha dovuto subire l'infortunio di Ciro Immobile che con ogni probabilità ha finito la stagione. L'ex attaccante di Genoa, Borussia Dortmund e Siviglia ha dovuto abbandonare il campo al 13'del primo tempo per via di un infortunio muscolare provocato nel tentativo di mettere giù un pallone che sarebbe finito sul fondo.

L'esito degli esami a cui si è sottoposto Immobile hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra e nonostante il problema muascolare non sia così grave il suo stop sarà di circa 20 giorni. A tre giornate dalla fine e con la Lazio che si sta ancora giocando l'accesso in Champions League questa notizia non è stata presa bene da Inzaghi e dai tifosi biancocelesti che dovranno fare a meno del loro bomber contro Atalanta, Crotone e forse anche contro l'Inter. Il giocatore, però, sarà monitorato e nei prossimi giorni saranno svolti altri esami perché il suo obiettivo è quello di recuperare proprio per l'ultima sfida contro i nerazzurri, soprattutto se ci sarà lo spareggio per centrare o il terzo o il quarto posto.