Immobile scatenato, pokerissimo Lazio

Roma Gli strappi e i dribbling di Felipe Anderson, che si concede anche il lusso di un gol; le reti di Ciro Immobile, tornato il bomber implacabile dopo un mese e mezzo di digiuno. La Lazio si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League con un pokerissimo che cancella il ko dell'andata. Lo Steaua si rivela avversario debole, soprattutto in difesa, ma è l'approccio deciso dei biancocelesti a togliere qualsiasi velleità ai rumeni.

«Dobbiamo giocare come sappiamo», così Inzaghi alla vigilia. E infatti, con la squadra migliore possibile schierata dal primo minuto (il tecnico lascia a riposo Milinkovic-Savic e Radu), la Lazio mostra velocità di manovra e crea occasioni in serie. Cinque le reti realizzate, ma potevano essere molte di più visto che ogni volta che Luis Alberto e compagni hanno messo il piede sull'acceleratore, per i rivali sono stati dolori.

Inzaghi regala una maglia da titolare a Felipe Anderson, il brasiliano lo ripaga con giocate di classe e guizzi che aprono la difesa dello Steaua, molte delle quali favoriscono gli inserimenti di Immobile. L'attaccante segna la sua seconda tripletta e arriva a quota 31 in stagione. Per numero di reti e assist - già dieci - Ciro ha già superato gente del calibro di Messi e Neymar. In più la punta campana è entrato nella top ten dei bomber all time laziali: con 57 reti in 19 mesi di permanenza a Roma ha scavalcato Casiraghi.

Il festival del gol lo apre proprio la punta e la serata piovosa continua in discesa: Bastos di testa mette a segno il suo quinto gol dell'annata, Immobile fa il bis sui titoli di coda del primo tempo e, dopo il timbro di Felipe Anderson, anche il tris su assist del brasiliano che accusa nell'occasione un piccolo risentimento muscolare ed esce per precauzione dal campo. Il gol fortunoso di Gnoheré (già a segno a Bucarest) arriva a giochi fatti.

Un successo che vale moltissimo per la Lazio, anche se la competizione continentale non è forse l'obiettivo primario della truppa di Inzaghi, che mercoledì prossimo si giocherà contro il Milan, sempre all'Olimpico, l'accesso alla finale di coppa Italia.