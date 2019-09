Colombia, la squadra esulta e dagli spalti arriva un coltello

Incredibile quanto accaduto in Colombia durante il match di campionato tra il Medellin e il Millonarios vinto per 2-1 dagli ospiti. Durante i festeggiamenti per un gol realizzato, infatti, dagli spalti è piovuto un coltello che fortunatamente non ha colpito nessuno e non ha fatto feriti. David Macalister Silva, centrocampista della squadra ospite dei Millonarios ha raccolto incredulo l'oggetto consegnandolo al direttore di gara Ortega che ha poi consegnato l'arma al quarto uomo facendo poi riprendere la gara

En partido de fútbol estadio Atanasio Girardot ciudad de Medellin Colombia entre DIM vs MILLONARIOS hoy 21 Septiembre 2019, arma blanca corto punzante lanzada desde la tribuna al jugador David Macalister Silva.

Denuncia publica ante @Dimayor @FCF_Oficial @JorgeLPintoA @MinjuDDHH pic.twitter.com/TdrdvDOiT7 — Jose Villanueva (@diosesazul1946) September 22, 2019

Questo gravissimo epidosio fa il palio con quanto successo un anno fa durante il match, nel campionato greco, tra l'AEK Atene e il Paok Salonicco dove volò un coltello in campo durante la partita. Negli anni se ne sono viste tante sui campi di calcio dei maggiori campionati europei e mondiali: dalle banane, fino ad arrivare a monetine, accendini, bicchieri di birra, bottigliette d'acqua, è piovuto di tutto in campo ma vedere sul manto erboso un coltello è davvero qualcosa di incredibile. Simpatico invece quanto successo al terzino dell'Atletico Madrid Trippier che durante il match contro il Celta Vigo, assetato, ha chiesto e ricevuto da un tifoso una bottiglietta d'acqua. Ha fatto cenno all'arbitro di attendere un attimo a riprendere il gioco, ha bevuto e restituito la bottiglietta la legittimo proprietario.

Kieran Trippier enjoyed a mid-game drink from a fan's water bottle https://t.co/xsPEfVEHG3 @YouTube aracılığıyla — hakan taş (@grafik1500) September 22, 2019

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?