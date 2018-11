Incredibile nel campionato israeliano: Habibou segna mentre soccorre il compagno

Nel calcio può succedere di tutto, anche se Habib Habibou si è davvero superato. L'attaccante del Maccabi Petah Tikva, infatti, si è reso protagonista di un gesto di "fair play" più unico che raro. Il 31enne, intento a soccorrere un compagno di squadra rimasto a terra dolorante in area di rigore della squadra avversaria, è riuscito però a segnare raccogliendo un cross proveniente dalla fascia destra. Habibou, infatti, si è staccato un attimo dal collega infortunato, ha messo la palla in rete, ha fatto un lievissimo accenno di esultanza ma è subito tornato a preoccuparsi del suo compagno ancora a terra.

Il giocatore della Repubblica Centrafricana e con un passato tra le fila del Leeds ha diviso totalmente i social network. C'è chi lo elogia per il suo atteggiamento nei confronti del compagno rimasto a terra, ma c'è anche chi lo critica in quanto ha visto in questo gesto tanta malizia dato che non ha mai perso di vista l'azione. Il tutto è successo durante la sfida contro il Maccabi Netanya, valida per il massimo campionato israeliano di calcio e non in una partita propriamente banale.