Infantino apre al Var per il Mondiale: "Il gol di Panama insegna"

Il gol fantasma che ha permesso a Panama, per la prima volta nella sua storia, di staccare il pass per il Mondiale del 2018 non è passato inosservato dalle parti delle Fifa. Gianni Infantino, infatti, ha ammesso che la tecnologia potrebbe essere utilizzata in Russia. Ecco le sue parole a margine di un evento organizzato a Lione, ultima tappa del tour fra le città che ospiteranno i Mondiali femminili del 2019. Ecco le sue parole: "Voglio il Var al Mondiale. Il gol di Panama insegna. Siamo pronti a implementarlo, non c'è nessuna indicazione negativa nei test che abbiamo condotto. Quando il mondo intero vede un errore in pochi secondi e l'unico a non vederlo è l'arbitro, allora bisogna fare un passo avanti".

Infatino ha poi difeso l'operato dell'arbitro ma ha anche ammesso: "Quando ti giochi la qualificazione per il Mondiale e la partita si decide per un importante errore di interpretazione dell'arbitro, che può succedere perché gli arbitri sono essere umani e sbagliano. come tutti, credo allora che sia arrivato il momento di correggere questi errori". Il numero uno della Fifa si è sbilanciato sull'argomento e vedremo se nelle prossime settimane verrà presa una decisione definitiva circa l'argomento: il Var ai Mondiali eviterebbe tante polemiche agevolando il ruolo dei direttori di gara.