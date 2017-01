In Inghilterra attaccano Lapadula: "Intervento terribile su Hart"

Il Milan di Vincenzo Montella ha sconfitto il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia e ora ai quarti affronterà la Juventus di Allegri. Gianluca Lapadula, nelle ultime settimane, è stato determinante per le sorti della squadra rossonera, ma non ieri sera visto che le reti hanno portato la firma di Juraj Kucka e Giacomo Bonaventura. L'ex attaccante del Pescara è rimasto a secco ma ha comunque sempre dato il suo grande apporto alla manvora con i suoi grandi movimenti e la sua grinta.

Il centravanti del Milan, però, si è reso protagonista di un brutto intervento su Joe Hart, portiere del Torino, che è stato colpito alla testa dal classe 90. Lapadula, è stato criticato aspramente dai media inglesi con il Daily Mirror che spiega come l'ex estremo difensore del City abbia subito una sorta di "cortesia" da parte di Lapadula che gli ha stampato i tacchetti in testa. Il tabloid inglese, però, ha anche sottolineato come il giocatore del Milan si sia subito spaventato per il suo intervento. Il Sun, invece, definisce l'intervento dell'attaccante come brutale e infine il Daily Mail ha parlato di una collisione horror. Tutti e tre i tabloid hanno esaltato anche il coraggio di Hart che è rimasto in campo fino al termine dell'incontro.