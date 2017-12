In Inghilterra sono sicuri: lo United è in pole per Dybala

Paulo Dybala è uno dei grandi delusi della Juventus dell'ultimo periodo. La Joya non è più un giocatore fondamentale per Massimiliano Allegri che gli sta riservando diverse panchine ed esclusioni eccellenti. Nell'ultima sfida di campionato, vinta per 1-0 contro la Roma di Di Francesco, infatti l'ex Palermo è rimasto seduto in panchina per tutta la partita, con Allegri che gli ha preferito Federico Bernardeschi, che al contrario del 24enne di Laguna Larga, si sta guadagnando il suo minutaggio in bianconero al pari di Douglas Costa.

Vedere Paulo Dybala lontano da Torino non è propriamente un'utopia e secondo quanto riporta il tabloin inglese Daily Star, il Manchester United di José Mourinho è in pole position per strappare la Joya ai bianconeri. L'offerta dei Red Devils sarebbe di circa 70 milioni di euro: difficile che la Juventus poss accettare una cifra così bassa ma in estate lo United potrebbe anche alzare l'offerta economica anche perché ci sarà l'asta attorno all'argentino, soprattutto se da corso Galileo Ferraris daranno il benestare alla cessione. Javier Ribalta, da capo scout della Juventus è diventato capo scout dello United e questo potrebbe agevolare la trattativa per portare l'argentino alla corte di Mourinho bruciando così le spagnole Real Madrid e Barcellona.