Insigne dipinge l'ottava meraviglia: Napoli corsaro a Roma e a +5 sulla Juventus

Il Napoli di Maurizio Sarri vince 1-0 sul campo della Roma, grazie alla rete di Lorenzo Insigne, e ottiene l'ottavo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri si portano così a quota 24 punti, a +5 sulla Juventus di Massimiliano Allegri che ha perso per 2-1, in casa, contro la Lazio di Simone Inzaghi che ha agganciato proprio i bianconeri a quota 19 punti. La rete di Lorenzo Il Magnifico, al 20' del primo tempo, ha deciso la partita in favore degli uomini di Sarri che con questa vittoria danno un chiaro messaggio al campionato: quest'anno è la volta buona per arrivare allo Scudetto.

La Roma parte meglio nel primo tempo ma è il Napoli ad avere le occasioni più ghiotte con Mertens al 18 e con Insigne che al 20' porta in vantaggio gli ospiti, grazie all'errore di De Rossi che spiana la strada al fantasista azzurro. Nella ripresa Kolarov va vicino al gol del pareggio, mentre dall'altra parte sono Hamsik e Mertens ad andare vicini al gol del raddoppio. Insigne al 69' manca la personale doppietta e un minuto dopo è Reina a compiere il miracolo su colpo di testa di Fazio. Alisson salva tutto su Mertens e all'84' Dzeko colpisce una clamorosa traversa. Under semina il panico tra l'89 e il 95' ma la Roma non riesce a segnare: finisce 0-1 per il Napoli.