Insigne giura fedeltà al Napoli: "Qui a vita per vincere lo scudetto"

Davanti ai tifosi a Dimaro, Lorenzo Insigne ha giurato amore al Napoli e ha spento ogni possibilità di mollare la città: " Io sono napoletano, sto bene qua e vorrei restare a vita in azzurro ". Ovviamente non è mancata una frecciativa a Maurizio Sarri.

Sogno scudetto

Insigne non molla Napoli: in un calcio che perde bandiere di stagione in stagione, l'attaccante non vorrebbe lasciare la città che lo ha reso grande. Non usa giri di parole per dirlo e con al suo fianco i compagni Manolas e Mertens, spiega: " Quest'anno cercheremo di essere ancor più competitivi per lottare al vertice. Il mio sogno è il vostro sogno: quello di vincere lo scudetto. Essere napoletano e giocare al Napoli non è semplice, ma per me è una grande gioia e vorrei sempre dare il massimo per la mia squadra. Mi sono messo sempre a disposizione dei miei compagni e del mister e su questa strada continuerò ".