Inter, Ausilio: "Il mio rimpianto più grande si chiama Coutinho"

Massimo Moratti fa i complimenti a Stefano Pioli per come ha saputo risollevare l'Inter. L'ex patron del club nerazzurro al Giorno ha affermato: "Non è un buono che lascia fare, mette anche disciplina nel gruppo. Ha carattere, ma non fa palcoscenico: insomma, lavora tanto. Non pensavo facessimo in tempo a essere così vicini. Pensavo che la squadra risalisse, perché Pioli è bravo, come lo è Steven Zhang, che sta vicino alla squadra. Ma non pensavo di recuperare con questa velocità e continuità, assolutamente".

L'Inter è a soli tre punti dalla zona Champions League e il mercato fino a questo momento ha regalato a Pioli il solo Roberto Gagliardini che però sta stupendo tutti per la sua bravura e la sua utilità. In estate l'Inter opererà molto sul mercato e intervistato da ESPN, il direttore sportivo del club nerazzurro Piero Ausilio ha affermato come la sua più grande delusione da ds sia stata la cessione di Philippe Coutinho al Liverpool: "Coutinho è il mio rimpianto più grande in oltre vent'anni di Inter. Se fosse ancora qui oggi giocherebbe con regolarità. All'epoca non era pronto fisicamente e doveva abituarsi ad un tipo di calcio diverso. Adesso abbiamo dei proprietari forti, quindi non posso escludere che in futuro Coutinho possa tornare da noi. Possiamo sempre sperarci".