Inter, Candreva suona la carica: "Vinciamo il derby e stacchiamo il Milan"

Mancano poco più di 72 ore all'atteso derby di Milano tra l'Inter di Luciano Spalletti e il Milan di Vincenzo Montella e la tensione è già palpabile in città. Una vittoria dei nerazzurri affosserebbe i cugini rossoneri che, di contro, con una vittoria darebbero un segnale importante di ripresa. Antonio Candreva, nella passata stagione, ha segnato in entrambe le Stracittadine, terminate sul punteggio di 2-2.

Candreva è un calciatore importante per l'Inter di Spalletti, anche se non ha ancora ingranato a pieno in questa prima parte di stagione. L'ex giocatore di Udinese e Cesena in conferenza stampa ad Appiano Gentile ha presentato il derby di domenica "Cosa vorrebbe dire vincere il derby? Vogliamo fare un campionato all'altezza della maglia che indossiamo e vincendo questo derby potremmo allontanare una squadra in lotta con noi per i primi quattro posti. Dopo il gol con l'Italia, importante per la nazionale dopo la brutta prova offerta contro la Macedonia, torno all'Inter con motivazioni importanti".