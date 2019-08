Inter, al via il casting per il vice Lukaku. Conte vuole anche un centrocampista

Gli arrivi di Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi non saranno gli ultimi in casa Inter con Beppe Marotta e Piero Ausilio che hanno ancora un paio di colpi in canna per completare definitivamente la rosa da mettere nelle mani sapienti di Antonio Conte. Tutti gli esuberi sono stati piazzati e ora resta da trovare una sistemazione solo all'ex capitano Mauro Icardi che rischia però di restare sul groppone di Suning se non accetterà di trasferirsi a Napoli o Juventus entro il 2 settembre alle ore 22. I dirigenti nerazzurri, però, hanno avuto mandato dal tecnico salentino di trovare una punta di peso che possa dare respiro a Romelu Lukaku che per forza di cose non potrà giocare tutte le partite tra campionato, Champions e nazionale ed essere sempre al top. L'Inter sta sondando il mercato per tre giocatori di peso, due di questi tra l'altro sono due ex attaccanti del Milan. Il primo è Andrea Petagna della Spal, grande fisico e autore di 16 reti nell'ultima stagione con la squadra di Ferrara.

Il classe '95 è un grande obiettivo ma anche Alessandro Matri e soprattutto il Khouma Babacar entrambi del Sassuolo ed entrambi senza futuro nelle idee di Roberto De Zerbi. Non solo l'attacco, però, perché Conte vorrebbe anche un altro centrocampista per completare il reparto dove i quattro inamovibili sono Nicolò Barella, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic e Matias Vecino. Resta un punto di domanda su Roberto Gagliardini che potrebbe essere ceduto ma solo alla Lazio e in cambio di Milinkovic-Savic, più conguaglio in favore dei biancocelesti. Più facile però che a saltare sia Borja Valero e in quel caso l'Inter proverebbe a riportare alla base più per esigenza, per la lista Champions, che per necessità uno tra Daniel Bessa e Marco Benassi. Attenzione sempre al pupillo del tecnico salentino Arturo Vidal ma imbastire una trattativa con il Barcellona non è mai facile.

