Inter, Conte: "L'arbitro Skomina? Pretendo rispetto per la mia squadra"

L'Inter ha perso immeritatamente a Barcellona e al termine del match Antonio Conte ha masticato amaro ai microfoni di Sky Sport e si è lamentato dell'atteggiamento avuto dall'arbitro Skomina: "Dopo una partita del genere meritavamo di più, dovevamo essere più bravi nelle occasioni che abbiamo creato perché abbiamo messo in difficoltà il Barcellona. Nel secondo tempo siamo calati. Sono amareggiato perché ho visto alcune situazioni che sono state indirizzate in una certa maniera. Ci sono state tante cose non mi sono piaciute fin dall'inizio. La sensazione dalla panchina è stata negativa, non ci è piaciuta".

Conte ha poi continuato e ha spiegato il perché del suo nervosismo nei confronti del fischietto sloveno: "L'arbitro mi ha ammonito dicendo che mi avrebbe espulso alla protesta successiva. Sulla loro casacca c'è scritto rispetto e io ho chiesto quello, perché gli arbitri devono avere rispetto di chi viene qui a Barcellona a giocare a calcio. Il rispetto deve essere reciproco, mi porto dietro questa amarezza perché stiamo parlando di un arbitro che ha esperienza e non dell'ultimo arrivato che si può far condizionare" .

Antonio Conte si lecca le ferite e guarda già avanti perché domenica ci sarà il derby d'Italia contro la Juventus: "Mi viene difficile parlare in termini positivi quando si perde, io soffro la sconfitta. Noi tenevamo il pallone per fare male al Barcellona mentre loro volevano il possesso palla che ci ha fatto stancareCi lecchiamo le ferite di questa sconfitta immeritata. Continuiamo a lavorare per essere ancora più forti in futuro. Abbiamo iniziato un percorso con questi ragazzi, che in qualche caso sono all'esordio in Champions".

