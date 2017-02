Inter e Juventus avvisate: per Verratti ci vogliono 100 milioni di euro

Marco Verratti veste la maglia del Psg dal 2012 e fino a questo momento con i campioni di Francia in carica ha disputato 184 presenze in tutte le competizioni condite da 5 reti al suo attivo. Il classe 92 ha un contratto fino al 30 giugno del 2021 ma piace a diversi club europei, soprattutto ad Inter e Juventus che farebbero carte false pur di riportarlo in Italia. Verratti, tra l'altro, non ha mai giocato in Serie A visto che nell'estate del 2012 fu prelevato dal Psg dopo la stagione meravigliosa, in Serie B, con il Pescara di Zeman.

L'agente di Verratti, Donato Di Campli, è sempre molto ermetico sul futuro del suo assistito ma ha sempre detto che un giorno il ragazzo tornerà in Italia anche se non sarà facile convincere il Psg a privarsi facilmente di uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport lo sceicco Nasser Al-Khelaifi non venderà l'ex Pescara per meno di 100 milioni di euro, affare impossibile a queste cifre, anche se in estate gli scenari potrebbero mutare.