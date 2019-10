Inter, Ibrahimovic e Mandzukic i sogni per l'attacco. Torna Keita?

L'Inter di Antonio Conte ha subito un brutto colpo in questa pausa per le nazionali: l'infortunio occorso ad Alexis Sanchez è da subito sembrato grave con il cileno che è dovuto ricorrere ad un intervento chirurgico per risolvere il brutto infortunio alla caviglia. I tempi di recupero stimati in tre mesi, però, hanno fatto diventare corta la coperta di Conte con l'Inter che ha chiesto al baby talento Sebastiano Esposito di non prendere parte al Mondiale under 17 per aggregarsi in via definitiva alla prima squadra.

Il classe 2002 ha incantato nel pre campionato dell'Inter facendo intravedere di possedere i colpi da potenziale campione anche se ha solo 17 anni e tantissimo da imparare. Sanchez tornerà a disposizione a gennaio ma non si sa in quali condizioni fisiche e dunque Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno già sondando il mercato per capire come rinforzare l'attacco dei nerazzurri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il "sogno" quasi impossibile si chiama Zlatan Ibrahimovic, accostato di recente anche alla Fiorentina e che si svincolerà dai Los Angeles Galaxy dal primo gennaio del 2020. Per Ibra si tratterebbe di un ritorno e dieci anni dopo il suo addio nell'estate del 2009 quando andò al Barcellona in cambio di Eto'o più 50 milioni di euro.

Un altro nome in cima alla lista dei desideri come vice Lukaku è quello di Mario Mandzukic che lascerà di sicuro la Juventus e chie piace molto al Manchester United. I bianconeri vogliono 11,5 milioni di euro per cederlo con l'Inter che probabilmente si orienterà sul più economico Olivier Giroud del Chelsea, coetaneo di Mandzukic e più giovane di Ibra. Sempre secondo la rosea, per colmare l'assenza di Sanchez ecco rispuntare il nome di Keita Balde Diao, ex nerazzurro fino a fine maggio e non riscattato dai nerazzurri per le eccessive richieste del Monaco ma che ha caratteristiche simili a quelle del cileno. Non solo l'attacco, visto che anche a centrocampo c'è bisogno di rinforzi con Borja Valero e uno tra Vecino e Gagliardini che potrebbero anche salutare se ci fossero opportunità importanti sul mercato come ad esempio Milinkovic-Savic o Ivan Rakitic.

