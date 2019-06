Inter-Icardi, braccio di ferro: Maurito vuole parlare con Conte

L'Inter del futuro sta già prendendo forma sul mercato dato che Antonio Conte-Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando in piena sinergia e su obiettivi di mercato concordati e certi. Il club nerazzurro, però, dovrà cercare di risolvere al più presto la situazione con il suo ex capitano Mauro Icardi dato che secondo i rumors non rientra più nei piani né della società, né del nuovo allenatore. Il bomber argentino, però, attualmente in vacanza vorrebbe parlare con Conte per capire se realmente non ha intenzione di puntare su di lui in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del definitivo riscatto per i colori nerazzurri.

Il giocatore e il suo entourage, capitanato dalla moglie Wanda Nara, hanno ribadito a più riprese la volontà di restare all'Inter ma se Conte e la società decideranno ufficialmente di privarsene si potrebbe anche rischiare di andare ad un muro contro muro che non farebbe bene né al club, né al giocatore. Per questo motivo, infatti, potrebbe scendere anche in campo il Presidente Steven Zhang per cercare di dirimere una querelle che sta durando da metà febbraio quando gli fu tolta prima la fascia di capitano che generò un polverone dalle parti di Appiano Gentile. Se Icardi lascerà davvero l'Inter dopo sei anni bisognerà trovare un degno sostituto, già individuato in Romelu Lukaku del Manchester United. Edin Dzeko dalla Roma non esclude l'arrivo del belga visto che il bosniaco ha un'età già avanzata, 33 anni. Sullo sfondo resta lo scambio con la Juventus con Paulo Dybala che allora chiuderebbe di fatto la porta in faccia a Lukaku.