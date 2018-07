Inter, Icardi: "Pronti per la nuova stagione. Vogliamo rendere felici i tifosi"

L'Inter ha ripreso oggi la preparazione in vista della prossima stagione ad Appiano Gentile e il primo a presentarsi nel ritiro è stato Mauro Icardi, il capitano che ormai scalpita da giorni. Nelle scorse settimane Maurito era finito nel mirino della Juventus e si parlava di uno scambio con Gonzalo Higuain, più conguaglio a favore dei nerazzurri ma alla fine queste voci di mercato sono rimaste tali e si sono dissolte nell'aria.

Ieri sera Icardi ha postato su Instagram un foto con questa didascalia: "9 luglio 2013-9 luglio 2018; 182 presenze, 107 gol, 23 assist".