Inter, Icardi può dire no al riscatto da parte del Psg. Juventus in agguato

Mauro Icardi ha lasciato l'Inter l'ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato e si è accasato al Psg in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Le prestazioni dell'argentino sono stanno dimostrando di alto livello con Maurito che ha già segnato 10 gol in 11 presenze complessive tra Ligue 1 e Champions League. Quattro in quattro presenze in Europa con un gol ogni 65 minuti, sei in campionato più un assist che fanno salire di pochissimo, ovvero 76 minuti, la sua media minuti giocati gol realizzati.

Il Psg non vuole sbottonarsi dato che mancano ancora sei mesi alla fine della stagione e il riscatto appare tutt'altro che scontato ad oggi nonostante le ottime prestazioni del 26enne di Rosario. A fine anno però Edinson Cavani, 33 anni, saluterà il club parigino in quanto in scadenza di contratto, mentre ci sono da valutare le posizioni di due fuoriclasse come Kylian Mbappé e Neymar che sono nel mirino di Real Madrid e Barcellona.

Di questo passo Icardi potrebbe superare quota 20 gol stagionali anche se il suo obiettivo reale è quello in primis di far bene al Psg, di farsi riscattare e magari eguagliare o superare quota 29 reti fatto registrare nel 2017-2018 con la maglia dell'Inter. Il dirigente del Psg Leonardo vanta ottimi rapporti con il club di viale della Liberazione di cui è stato allenatore da dicembre 2010 a maggio 2011 ma il riscatto di Icardi pare non sia solo un affare tra i due club.

Secondo quanto riporta il Giorno, infatti, ci sarebbe una clausola nel contratto di Icardi che gli permetterebbe di dire di no al Psg anche nel caso in cui il club francese volesse esercitare il riscatto da 70 milioni di euro. Il bomber argentino ha prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2022 ed è poi passato al Psg che a sua volta gli ha fatto sottoscrivere un ricco quinquennale da otto milioni di euro a stagione.

Juventus in agguato

Se Icardi dovesse davvero dire no al Psg o se i transalpini decidessero di non esercitare il diritto di riscatto allora l'ex capitano tornerebbe alla corte di Antonio Conte ma sarebbe solo di passaggio in quanto l'Inter ha altri piani in attacco. A questo punto entrebbe in gioco la Juventus pronta ad offrire a Maurito un ricchisssimo contratto di cinque anni fino al 2024 a 10 milioni di euro a stagione. Attenzione anche al Napoli di De Laurentiis con l'Inter che potrebbe però decidere di effettuare un gioco al rialzo fissando ad un prezzo più elevato il costo del cartellino dell'ex Sampdoria e Barcellona rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti con il Psg.

