Inter, Icardi rompe il silenzio: ''Pronto per una nuova avventura? Sì''

''Inizia una nuova avventura? Sì”. Mauro Icardi e Wanda Nara salutano così, ultimi a uscire alle 2 di notte, la festa di compleanno di Lautaro Martinez.

Serata di festa per i giocatori dell'Inter, anche Icardi era presente alla festa per il 22esimo compleanno di Lautaro Martinez, alla quale ha partecipato tutta la squadra. Accompagnato da Wanda, l'attaccante argentino, per la prima volta dopo tanti mesi, si è lasciato scappare qualche parola sul suo futuro al termine della lunga serata. Assediati dai cronisti, il centravanti dell’Inter e sua moglie, nascosti dai palloncini, hanno evitato tutte le risposte. A chi gli chiedeva se questa potesse essere stata la sua ultima serata da interista, il bomber argentino ha risposto con un ''Dici?'' che sembrava ribadire la sua ferma intenzione di rimanere. Subito dopo alla domanda: ''Stai per cominciare una nuova avventura?'', si è lasciato scappare un ''Sì'' dal tono interlocutorio e beffardo poi confermato anche da Wanda che ribadiva: ''Ha detto si''.

Poche parole ma tuttavia difficili da interpretare. Se le foto del nuovo investimento immobiliare a Milano sembrano presagire la ferma volontà di rimanere all'Inter anche da separato in casa, le due pretedentirestano pienamente in corsa. Così mentre i bianconeri restano ancora impegnati a sfoltire la rosa prima di tentare l'assalto negli ultimi giorni di mercato, l'offerta del Napoli è ancora sul tavolo, 65 milioni ai nerazzurri e 7,5 milioni di ingaggio per cinque anni al calciatore. L'unica certezza è che tutto può ancora accadere.

