Inter-Icardi, Wanda Nara provoca ancora: foto con canottiere bianconera

Mauro Icardi e Wanda Nara se la stanno spassando in vacanza in giro per il mondo e non perdono occasione per tenere aggiornati i loro followers sui social network circa i loro spostamenti. Nei giorni scorsi Maurito aveva fotografato la moglie nuda intenta a farsi la doccia con un gruppo di scimmie curiose subito pronte a spiarla dalla finestra. La bella procuratrice del capitano dell'Inter si è poi vendicata fotografando il 25enne di Rosario proprio mentre si stava facendo una doccia ed ha postato il tutto su Instagram infiammando i loro seguaci. Wanda Nara è da tempo in contatto con la dirigenza dell'Inter per discutere del rinnovo con adeguamento del contratto di Icardi e le parti si incontreranno subito dopo le vacanze per mettere nero su bianco l'eventuale accordo.

I nerazzurri gli offrono 8 milioni bonus compresi, mentre la bella moglie del capitano vorrebbe arrivare fino a nove: la sensazione è che ci si metterà d'accordo a metà strada ma nel frattempo Wanda non perde tempo per fare infuriare i tifosi dell'Inter per via delle sue foto postate su Instagram. Prima una zebra per richiamare i colori bianconeri e l'interesse reale della Juventus pronta ad offrire 50 milioni di euro più Higuain e poi una sua foto con una canotta bianconera che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. L'abile agente di Icardi sta giocando e non poco sulla volontà dei campioni d'Italia di portarsi a casa il capocannoniere dell'ultima Serie A: toccherà all'Inter zittire queste provocazioni di Wanda e blindare il suo capitano dato che sarebbe un suicidio sportivo vederlo con la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Giu 10, 2018 at 5:03 PDT

