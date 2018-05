Inter-Juventus, la Procura della Figc: "Tagliavento-Allegri? Nessun procedimento"

Sono quasi passati quattro giorni dal derby d'Italia Inter-Juventus ma le polemiche sono sempre attuali. Il club nerazzurro e i tifosi si sono lamentati per la direzione di gara dell'arbitro Daniele Orsato, mentre il club bianconero, seppur in assoluto silenzio, ha fatto trapelare malcontento per le strumentalizzazioni seguite alla discussa partita. Ad accendere gli animi, oltre alle discusse decisioni arbitrali, ci hanno pensato due video in cui è protagonista Paolo Tagliavento, quarto uomo della sfida del Meazza.

In uno in particolare si vede il direttore di gara di Terni in un simpatico siparietto con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In una prima ricostruzione si era pensato che il tecnico livornese e l'arbitro stessero parlando della direzione di gara di Orsato, ma ascoltando bene la conversazione si nota come l'ex tecnico del Milan stesse parlando del suo comportamento a bordo campo essendo stato espulso una volta dallo stesso Tagliavento. La Procura Federale della Figc, per bocca di Giuseppe Pecoraro, ha però smentito categoricamente e definitivamente che si aprirà un'inchiesta. Ecco le sue parole ai microfoni della Rai: "Il video di Tagliavento e Allegri? Se ne è parlato tanto, forse anche inutilmente. Abbiamo acquisito il filmato, l'ho visto e non c'è nessun procedimento da aprire. Bisogna accettare i risultati del campo, nel bene o nel male".