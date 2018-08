Inter, Lautaro Martinez incorona Icardi: "Mauro è un capitano eccezionale"

Lautaro Martinez, neo attaccante dell'Inter, ha fatto vedere grandi cose durante il precampionato nerazzurro con giocate di alto livello e reti di ottima fattura. Il classe '97 ha le spalle grosse e ha tutte le intenzioni di dimostrare al mondo che il club di Corso Vittorio Emanuele ha fatto bene a puntare oltre 20 milioni di euro per strapparlo al Racing. Il Toro, come è stato soprannominato in Argentina, è parso un po' sottotono alla prima uscita ufficiale con l'Inter nella sconfitta rimediata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Spalletti sa che deve usare cautela nella sua gestione e contro il Torino l'ha relegato in panchina salvo poi riservargli gli ultimi due minuti di recupero per cercare di vincere la partita.

Lautaro Martinez è un ragazzo serio, un gran lavoratore e ha voglia di emergere. Ai microfoni di Fox Sports Argentina il 21enne di Bahia Blanca ha parlato del suo approdo all'Inter ed ha ringraziato il capitano Mauro Icardi: "Come capitano, vale 10 punti. Ogni volta che sorge un problema o qualcuno ha una richiesta che il capitano può risolvere, è sempre lì, chiede, aiuta. Quando arriva un nuovo giocatore si incarica di aiutarlo a integrarsi nel gruppo, per vedere di che cosa abbia bisogno". Martinez, proprio come Icardi, era stato inserito nella lista dei pre convocati da Sampaoli per il Mondiale in Russia, ma è poi stato escluso: "Sampaoli non mi ha mai detto che ero lento. Mi ha fatto male non andare al Mondiale in Russia“.