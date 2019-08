Inter, Lukaku è già una star: per calmare i tifosi deve intervenire la polizia

Romelu Lukaku non è ancora sceso in campo ma ha già conquistato i tifosi dell'Inter. L'attaccante belga sarà la punta di diamante della squadra di Antonio Conte ed essendo l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro avrà il difficile compito di sobbarcarsi sulle spalle il peso dell'attacco per non far rimpiangere, numericamente parlando, l'ex capitano Mauro Icardi a cui è stato anche scippato il numero 9. L'ex Everton, Chelsea e Manchester United si è subito calato nella parte diventando di fatto un vero idolo dei tifosi dell'Inter e con alcuni di loro, membri della Curva Nord, ha anche avuto un contatto dietto testimoniato da tanto di foto.

L'Inter farà il suo esordio in campionato il 26 agosto al Meazza contro il Lecce neo promosso di Fabio Liverani e la squadra nerazzurra si sta allenando al meglio per definire gli ultimi dettagli di una preparazione dura e ben condotta da Antonio Conte. I nerazzurri si sono allenati anche nella giornata di ieri, a Ferragosto, davanti a tantissimi tifosi che hanno preso d'assalto la "Pinetina" in attesa dei loro idoli. Tra questi, ovviamente, il più acclamato è stato proprio il neo arrivato Lukaku che è stato letteralmente assalito dall'affetto dei tantissimi supporter presenti ad Appiano Gentile. Le manifestazioni di gioia sono state talmente elevate che è dovuta persino intervenire la polizia per evitare che qualcuno, compreso il belga, si potesse fare male.

