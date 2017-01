Inter-Milan-Juventus su Bernardeschi: ma la Fiorentina vuole blindarlo

La Fiorentina di Paulo Sousa sta disputando una stagione sotto le aspettative ma Federico Bernardeschi si sta confermando ad altissimi livelli. Il talento classe 94 ha già realizzato 9 reti in 18 presenze con la squadra viola, impreziosite da 2 assist. I gol stagionali diventano 11 se si contano pure quelli in Europa League e in Coppa Italia. Il suo contratto con la Fiorentina andrà in scadenza il 30 giugno del 2019 e l'obiettivo dei Della Valle è quello di blindare il loro gioiello.

Bernardeschi è finito nel mirino di tre grandi club in Italia: Milan, Inter e Juventus hanno messo prepotentemente gli occhi sull'ex Crotone anche se quanto riporta il Corriere dello Sport, il Presidente esecutivo della Fiorentina Cognini, il club ha tutte le intenzioni di blindare in proprio giovani talenti: "Il mercato? La Fiorentina sa già dove muoversi. E, cosa più importante di tutte, ha la forza per difendere i propri campioni, compresi Bernardeschi e Chiesa".