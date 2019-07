Inter, nuovo piano per l'attacco: assalto ad Edinson Cavani

Una nuova pista per l'attacco dell'Inter, intenzionata a rinforzare con grandi colpi il reparto offensivo, porta al nome di Edinson Cavani.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport le complicazioni giunte nelle trattative per Romelu Lukaku e per Edin Dzeko potrebbero spingere l’Inter a guardare altrove. Tra le possibili alternative, quello che sembra stuzzicare maggiormente il club nerazzurro è Edinson Cavani. Una trattativa vera e propria con il Paris Saint-Germain non è ancora partita, però la dirigenza di Viale della Liberazione si è già mossa per capire se c’è un’apertura dell’attaccante uruguaiano a lasciare Parigi. Proprio oggi potrebbe arrivare la risposta dall’entourage del giocatore e il forte inserimento della Juve per Lukaku rafforza questa ipotesi, sul quale l’Inter potrebbe decidere di muoversi con decisione.

Il costo del cartellino, il cui valore si aggira attorno ai 50 milioni di euro è una cifra che resta ben al di sotto dei 65 milioni offerti in prima battuta al Manchester United per avere Lukaku, motivo per cui l’Inter è in grado di sostenere l’investimento, comunque molto oneroso. Cavani, da sei stagioni in Ligue 1 dove ha siglato ben 134 gol, potrebbe strizzare l'occhio al progetto dell'Inter, dove ritroverebbe i compagni di Nazionale Godin e Vecino, la situazione ideale per convincerlo a tornare in Serie A, dopo le fantastiche esperienze di Palermo e Napoli.

Anche sull’ingaggio sembra esserci margine per un accordo, l’uruguaiano al Psg ha un maxi stipendio da oltre 10 milioni di euro senza connsiderare i corposi bonus. La famiglia Zhang può mettere sul piatto un triennale da almeno 9 milioni netti, la stessa cifra presentata per avere il sì di Lukaku. In più, Suning potrebbe garantirgli un futuro ancora più ricco in Cina: senza dubbio un bel bonus per convincere Cavani a lasciare Parigi.

