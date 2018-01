Inter-Pastore, si tratta ad oltranza: il Psg offre anche Lucas Moura

Piero Ausilio e Walter Sabatini sono ancora alla ricerca di rinforzi per rendere ancora più competitiva l'Inter. Luciano Spalletti, finora, ha avuto in dote due calciatori: il difensore Lisandro Lopez e il centrocampista offensivo Rafinha. I due dirigenti nerazzurri, però, hanno ancora nel mirino diversi obiettivi e tra oggi e il 31 gennaio, giorno di chiusura del mercato invernale, qualcosa si muoverà ancora dalle parti di Corso Vittorio Emanuele.

L'Inter vuole fortemente Javier Pastore, c'è già l'accordo con il giocatore che è disposto a decurtarsi del 30% il suo altissimo ingaggio per spalmarlo su più anni con il club nerazzurro, fino al 2021. Resta ancora da convincere il Psg a cedere l'argentino in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto: non sarà semplice ma filtra ottimismo. Il club francese avrebbe anche proprosto un altro "scontento" come Lucas Moura, ex obiettivo nerazzurro anni fa. Sturridge e Ramires restano caldi, mentre in uscita c'è da registrare l'addio di Joao Mario, che vestirà la maglia del West Ham, che si va ad unire alla cessione di Gabigol in prestito al Santos. Se dovesse arrivare davvero Sturridge allora anche Eder potrebbe dire addio e con lui anche uno tra Pinamonti e Karamoh che hanno molto mercato: il primo in Italia, il secondo in Serie A e in Europa.